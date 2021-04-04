Orkun Kökçü ile beraber Milli Takım 16 koronavirüs vakasına ulaştı

A Milli Takım'da son olarak Orkun Kökçü'nün de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Ay Yıldızlı ekipte Orkun ve Çağlar Söyüncü ile beraber toplam vaka sayısı 15'e yükseldi.

Hollanda, Norveç ve Letonya maçları için ilk etapta 28, sonraki aşamada ise 4 oyuncuyla beraber 32 kişi kampa davet edilmişti.

Şimdiye dek 32 oyuncudan 15'inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Maçlar devam ederken İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç virüs nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Maçlar bittikten sonra ise Taylan Antalyalı, Mert Müldür, Kenan Karaman, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal ve Deniz Türüç de pozitif çıktı.