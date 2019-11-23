Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü Türkiye'yi seçti
Hollanda'nın Feyenoord takımında forma giyen Orkun Kökçü, A Milli Takım seviyesinde Türkiye'yi seçtiğini resmen açıkladı. Peki Orkun Kökçü kim?
Türk Milli takımını tercih eden Orkun Köklü'nin kim olduğu merak ediliyor. İşte Orkun Kökçü kimdir? sorusunun cevabı
Orkun Kökçü kimdir?
Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı.2014 yılında Feyenoord altyapısına geçen Orkun Kökçü, burada A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Feyenoord U21 formasıyla sahalara çıkan Orkun Kökçü, A takımının formasını da ligde 2 kez giydi ve 1 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Merkez orta sahada oynayan genç oyuncu, Feyenoord ile 2020 yılına kadar anlaşmalı. Hollanda takımında toplam 55 maça çıkan Orkun Kökçü'nün 19 golü var.