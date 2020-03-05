Orlando Bloom ile nişanlı olan Katy Perry hamile

Ünlü şarkıcı Katy Perry anneliğe hazırlanıyor. Ünlü aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan 35 yaşındaki Perry, Never Worn White adlı şarkısına çektiği yeni klibinde, bir süredir konuşulan hamile olduğu iddialarını doğruladı. Perry klibinde, büyüyen karnını göstererek hamileliğini duyurmuş oldu.

Doğum yazın

Sosyal medya hesabından da hamileliğiyle ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak” diyerek hayranlarına yazın doğum yapacağını açıkladı. Perry, hamileliğini kutlayan hayranlarına da teşekkür etti.

KatyPerry, “Heyecanlıyım, heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu, muhtemelen benim en uzun süre tuttuğum sır oldu. Size müzikle birlikte en iyi şekilde açıklamak istedim” ifadesini kullandı.

Milyoner şarkıcı

Forbes’a göre 57,5 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan dördüncü kadın şarkıcı olan Perry ile 43 yaşındaki aktör Orlando Bloom 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nde tanıştı. Bir dargın bir barışık şekilde yaşadıkları ilişkilerine Mart 2017'de ara verseler de 2018’de tekrar barıştılar. Şubat 2019’da da nişanlandılar.

Orlando Bloom'un ikinci çocuğu

Orlando Bloom, 2010 yılında ünlü Victoria’s Secret meleği Miranda Kerr ile evlenmiş, 2011 yılında Flynn adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Çift, 2013 yılında ayrılmıştı.



