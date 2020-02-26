Orlando polisi 6 yaşındaki çocuğu kelepçeledi

ABD'de dikkat çeken görüntüler bir polis memurunun üzerinde bulunan kamera ile kaydedildi. Orlando'da 6 yaşındaki Kaia R. isimli kız çocuğu okulda öğretmenine tekme attığı gerekçesi ile elleri kelepçeli bir şekilde gözaltına alındı.

Geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen olay sonrası polis memurunun görevinden alındığı açıklandı.

Polis memuru ise yaptığı açıklamada, yıllardır insanları gözaltına aldığını ve gözaltına alırken kelepçe takması gerektiğini belirtti. Memur meslek hayatı boyunca binlerce kişiyi gözaltına alırken şimdiye kadar kelepçe ile gözaltına aldığı en küçük kişinin 7 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Memur, 6 yaşındaki Kaia'nın bu rekoru kırdığını da sözlerine ekledi.

Kız çocuğu ağlayarak karşı koymaya çalıştı

Öğretmenine tekme attığı gerekçesi nedeniyle kelepçeyle gözaltına alınan kız çocuğu ağlayarak polis memurunu karşı koymaya çalıştı. Kaia, 'Polis arabasına gitmek istemiyorum. Benim oraya gitmem gerekiyor mu?' ifadelerini kullandı.

AP



