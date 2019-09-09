Orman barışı

Ocak ayında göreve gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, doğayı koruyan yasaları kaldırarak Amazon ormanlarını tarıma ve madenciliğe açmak istiyor. Bolsonaro’nun göreve gelişiyle birlikte Amazon ormanlarında 47 bin orman yangını çıktı.

Bunların 31 bini ise geçen ay meydana geldi. Bu durum Amazon’da yaşayan düşman yerli kabileler arasındaki savaşa ‘ara verilmesine’ yol açtı.

Kuşaklar boyu birbirine düşman olan ‘Kayapo’ ve ‘Panara’ kabileleri, yaşam alanlarını tehdit eden hükümete direnmek için bir araya geldi. Kayapo kabilesi lideri Mudjire Kayapo “Bugün sadece bir düşmanımız var; Brezilya hükümeti” dedi.

7 ÜLKE ANLAŞTI

Amazon ormanlarında toprakları olan 7 Güney Amerika üyesi Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru ve Surinam liderleri önceki gün bir araya geldi. Kolombiya Leticia’daki zirvede liderler, orman yangınına karşı ‘felakete müdahale ağı’ ve ‘uydu gözlem sistemi’ kurulması konusunda anlaştı. POSTA-DÜNYA