Türkiye Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacak

Türkiye

Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacağını açıkladı.

18 Aralık 2021, Cumartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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