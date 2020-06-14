Orman Genel Müdürlüğü 390 geçici işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 390 geçici işçi alacağını Resmi Gazete'de yayımladı. Geçici işçi alımı ile ilgili başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvurunun nereden yapılacağı belli oldu. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuru şartları neler? İlana son başvuru tarihi ise 19 Haziran 2020 olarak belirlendi. OGM geçici işçi alımı ile ilgili detaylar haberimizde.
14 Haziran 2020, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 geçici işçi alım ilanı hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi ise 19 Haziran 2020 olarak belirlendi.
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