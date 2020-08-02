Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 700 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Binlerce vatandaş yapılan duyurunun ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 700 işçi alımının başvuru şartlarını ve hangi meslek grupları üzerinden alım yapılacağını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada başvuruların 4-10 Ağustos tarihleri arasında alınacağı ve başvuru şartlarının da başvuruların alınmaya başlanacağı gün açıklanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır" denildi.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.



