Orman Genel Müdürlüğü kaptan pilot başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden sözleşmeli bir kaptan pilot alımı duyurusu geldi. İlanda genel hususlar belirtilirken başvuruların 8 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da sona ereceği belirtildi.

İlanla ilgilenenler şimdi başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

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BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

a. Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 08.07.2019 tarihi saat 09.00’da başlayıp 16.07.2019 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.