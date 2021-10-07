Türkiye Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alım ilanı

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alım ilanı

Türkiye

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alım ilanı

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

07 Ekim 2021, Perşembe 18:17 Son Güncelleme:
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Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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