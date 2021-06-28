Türkiye Orman işçisi şehit Görkem Hasdemir toprağa verildi!

Orman işçisi şehit Görkem Hasdemir toprağa verildi!

Türkiye

Orman işçisi şehit Görkem Hasdemir toprağa verildi!

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir gözyaşları arasında toprağa verildi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Muğla Görkem Hasdemir'in (34) cenazesi, Gelişim Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alınmasının ardından uzun araç konvoyu eşliğinde Köyceğiz Merkez Camisi’ne götürüldü.  Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir, eşi Ayşegül Hasdemir ve yakınları, taziyeleri kabul etti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da Hasdemir'in yakınlarına taziyelerini iletti.  Kılınan cenaze namazının ardından Hasdemir'in babasına Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı veren Pakdemirli, araca kadar tabutu taşıdı.  Hasdemir'in cenazesi, Algı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. 

Törene, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. 

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde dün çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir yaşamını yitirmişti.

DHA

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