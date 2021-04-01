Pandemide insan hareketliliğinin azalması doğada gözle görülür iyileşme yaşanmasını sağlamıştı. Hava kirliliği oranları azalmıştı. Ama pandemi bile orman katliamının önüne geçemedi. ‘Nature Ecology&Evolution’ dergisinde yayınlanan rapora göre, 2020’de Hollanda büyüklüğünde, yani 41 bin 500 kilometrekarelik yağmur ormanı yok edildi. Üstelik yağmur ormanları, pandemide denetimlerin azalması nedeniyle önceki yıllardan daha fazla talan edildi. Ağaçların kesilmesi veya yakılmasında gelişmiş ülkelerde artan kahve ve soya fasulyesi tüketiminin artışı etkili oldu. Yoksul ülkelerdeki orman talanının yüzde 91 ila yüzde 99’undan 5 ülke sorumlu çıktı.

Sri Lanka’da hükümetin ağaç kesimine karşı halk geçen hafta temsili oksijen maskeleriyle eylem yaptı.

KAHVE VE KAKAO

Bunlar, küresel zenginliğin yüzde 64’üne sahip G7 ülkelerinden Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya. Kesilen ağaçların yarısı tropikal ormanlardandı. Almanya’daki kakao tüketimi, Fildişi Sahili ve Gana’daki ağaçlara mal oluyor. ABD, Almanya ve İtalya’nın kahve tüketimi için Vietnam ormanları yok ediliyor.

Gıda endüstrisinde ve biyoyakıt amaçlı kullanılan palm yağı, Endonezya’daki ağaçların katili oluyor. Brezilya’daki ağaçlar ise, hayvancılık ve soya fasulyesi için kesiliyor. Uzmanlar, “Ekosistemin en çeşitli kaynakları tropikal ormanlarda. Yeryüzünün yüzde 30’unu ormanlar kapsıyor ve karasal hayvanların yüzde 50 ila 90’ının yuvası ormanlar” diyor.

Öte yandan, Amazonlar’ın yerlisi kabile üyeleri ormanların yağmalanmasına karşı silahlanıp direniyor.







