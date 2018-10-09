Orman Terapisi nedir?

Yapılan araştırmalar doğrultusunda Orman Terapisi, bağışıklık sistemindeki faydalı hücreleri güçlendirir, tansiyonu dengeler, kortizol seviyesini düşürerek stresi azaltır, kan şekerini düşürür, çocuklar dahil olmak üzere odaklanmayı artırır, enerji seviyesini yükseltir, depresyona ve uykusuzluğa iyi gelir.

NG Sapanca’da Orman Terapisi

Her biri kayıt altında binlerce ağacın bulunduğu ormanın içinde yer alan NG Sapanca’nın yemyeşil, huzur dolu doğasında eğitimli terapist eşliğinde Orman Terapisi’ni deneyimleyebilir, doğanın iyileştirici gücünü hissedebilirsiniz. Orman Terapisi seansının ardından bu konsept için özel olarak hazırlanmış, Sapanca’nın bitki örtüsünde sık rastlanan ıhlamur ve kestane ağaçlarının özlerinden hazırlanan yağlarla yapılan “Forest Therapy - Five Senses” ya da “Forest Therapy – Ice Stone” masajları ile unutamayacağınız bir gün geçirebilirsiniz.



