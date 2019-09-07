Orman yangını 20 dönüm alanı kül etti

Çağlayan Köyü'nün arka tarafında bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ÖNCE KENDİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Dumanı fark eden köylüler yangına önce kendileri müdahale etti. Alevlerin büyümesi ile birlikte itfaiye ekiplerine haber veren köy halkı yardım istedi.

Yangına müdahale etmek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri anında havalanarak söndürme çalışmalarına başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına karadan itfaiye ve orman arazözleri de müdahale ederek kontrol altına aldı.

Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, 20 dönümlük alanın yangından etkilendiği öğrenildi.

İHA