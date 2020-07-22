Türkiye Orman yangını kontrol altına alındı

Orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 20:02 Son Güncelleme:
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Hayrabolu’nun Subaşı ve Cambazdere mevkileri ile Malkara ilçesinin Çınaraltı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına bir uçak, 3 helikopter, 8 arazöz ve Hayrabolu Belediyesinin iş makineleriyle müdahale edildi. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, yaklaşık 10 hektarda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Yangının "bir çiftçinin ot biçme makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı"nın söylendiğini aktaran İnan, "Cambazdere’de ormanlık alanda başlayan yangına ekipler hızlıca müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor. Belediyemize ait iş makineleri de müdahale ediyor. Yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

AA

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