Türkiye Orman yangınına müdahale eden gönüllüye ayı saldırdı

Orman yangınına müdahale eden gönüllüye ayı saldırdı

Türkiye

Orman yangınına müdahale eden gönüllüye ayı saldırdı

Balıkesir’in Erdemli ilçesi Kazdağı Milli Parkı’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında, eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 21:32 Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki vadide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da gönüllü olarak katıldı. Söndürme çalışmalarına destek vermek için Kazdağı Milli Parkı'na çıkan eğitimli yangın gönüllüsü Özkan Kaya (28), yangın ve duman nedeniyle paniklediği tahmin edilen bir ayının saldırısına uğradı.

Kaya’yı, göğüs ve bacak bölgesinden yaralayan ayı daha sonra kaçtı. Durumu fark eden orman işçileri ilk yardım ekiplerini aradı. Orman işçileri ambulansın geldiği noktaya kadar Özkan Kaya'yı taşıdı. Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Kaya’nın vücudunda derin yarıklar ve kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir)(DHA)

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