Orman yangınları 9. gününde! İşte yangınlarda son durum...

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler ve Esençay mahalleri yakınlarındaki ormanlık alanda, salı günü saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede Karıncalı Dağı'na sıçradı. Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Bozdoğan Kaymakamlığı ise yazılı açıklama yaparak, "Yaşadığımız orman yangınının bu gece yeniden parlayıp, Bereketli Mahallemizde bazı evlere 500 metre kadar yaklaşıp artan rüzgarla Bereketli Mahallemizi ve Kahvederesi Yaylamızın Ballıpınar bölgesini tehdit eden duruma geldiğinden üzücü bir olay yaşamamak için Bereketli Mahallemizde yolun üstündeki evlerle Ballıpınar bölgesinin tahliye edilmesine gerek görülmüştür. Karacasulu hemşerilerimizin bu kararımızda da bizleri haklı bulacağını umarak, bu mahalle ve bölgelerimizde oturanların yangın kontrol altına alınıncaya kadar hayvanlarıyla birlikte konutlarından ayrılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





İşte dakika dakika yaşananlar...

SAAT 13:00 - DENİZLİ VALİLİĞİ: TÜM YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Denizli Valiliği, Buldan ve Tavas ilçelerindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, il sınırlarında halen devam eden alevli bir yangın bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, 2 Ağustos'ta Buldan ilçesine bağlı Türlübey mevkisinde, 3 Ağustos'ta Tavas ilçesine bağlı Pınarlık mevkisinde ve dün Buldan ilçesine bağlı Karaköy mevkisinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

SAAT 12:15 - EĞİRDİR VE DÖRTYOL'DAKİ YANGINLAR DA KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Eğirdir ve Hatay Dörtyol'daki orman yangınlarının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

SAAT 12:00 - İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SON BİLANÇOYU AÇIKLADI: 189 YANGINDAN 174'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber" notuyla, 9 gündür süren yangınlarla ilgili son bilançoyu açıkladı.

Açıklamada "28 Temmuz-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 189 adet orman yangınının 174’ü devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

SAAT 12:00 - PAKDEMİRLİ DUYURDU: FEKE YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Feke ilçesindeki yangının kontrol aldığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

SAAT 11:30 - DÖRTYOL'DAKİ BİLANÇO: 15 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün gece kontrol altına alınan orman yangınında bilanço netleşti. İlk bilgilere göre yangında 15 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli 160 personel ve vatandaşlar da destek veriyor.

Tel örgülerine kadar varan yangının kotrol altına alındığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki son durum havadan görüntülendi.

SAAT 11:00 - TERMİK SANTRALDE İLK TESPİTLER: ANA ÜNİTEDE HASAR YOK

11 saat boyunca alevlerin sardığı Kemerköy Termik Santrali'nde bir taraftan soğutma çalışmaları diğer taraftan da hasar tespit çalışmaları sürüyor.

DHA muhabiri Hande Nayman, termik santralin ana ünitelerinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı. Nayman "Şu an için termik santralin dış kısmındaki çitler yanmış durumda. Bazı binaların çatıları da yanmış. İlk bilgilere göre ana üniteler zarar görmemiş. Bahçedeki ağaçların da büyük zarar gördüğü görülüyor. Oldukça yoğun ve keskin kokunun olduğunu da söyleyelim. Polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemlerini arttırmış durumdalar" dedi.

10.37: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük merkez yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

10.31: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının Muğla'nın Menteşe ilçesindeki mahallere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

10.15: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 15 farklı noktada yangını söndürme çalışmaları, gece gündüz devam ediyor.

10.08: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazöz devrildi. Kaza sonucu 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

4 MAHALLE KONTROL ALTINDA

10.04: Marmaris'te 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.

09.59: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla soğutma çalışmalarına karadan devam eden ekiplere, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri de destek veriyor.

09.15: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." denildi.

09.03: Muğla'da devam eden yangınlara destek olmak için İstanbul'dan yola çıkan "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi", Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

08.24: Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması nedeniyle, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Ören Mahallesi'nde bulunan termik santrale giden yol, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.

AYDIN'DA BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

08.11: Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3'üncü gününde devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı bir mahalledeki bazı evler tahliye edildi. Vali Hüseyin Aksoy ise şu ana kadar 350 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

08.07: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi. Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı. Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.





SANTRALE SIÇRAYAN ALEVLER ETKİSİNİ YİTİRDİ

08.06: Milas'ta çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi.

03.45: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milas'taki yangının termik santrale sıçraması üzerine, "Santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliyesi prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Milas'ta devam eden yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Milas'ta devam eden orman yangınında, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabahından itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdaleleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması engellenmiş; yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştır" dedi.