Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye, sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.

Yangının, çevre mahallelere yayılmaması için alevlerle mücadele devam ediyor. Söndürme çalışmalarında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor. Ekipler, cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın nedeniyle tahliye edilen mahalle sakinleri ise Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi.

Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine başlandı

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoplöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrılıyor. İlçede yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar da ekipmanlarını topladı.

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınan bazı bölgelerde ise soğutma çalışması başlatıldı.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

18.53: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "(Gündoğmuş) Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

18.18: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gündoğmuş'ta açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bölgede 9 helikopter var. Vatandaşlarımızın canı her şeyden önemli. Tedbiren diğer yerlerde olduğu gibi kaymakamlığın koordinasyonunda bazı tedbirler aldık. Her türlü hazırlığımızı yapmamız lazım." dedi.

18.08: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

17.56: Manavgat ilçesinin batı tarafındaki Çardak Mahallesi ile Beydiğin Mahallesi arasındaki ormanlık alan büyük ölçüde yanarken, Beydiğin'deki yerleşim alanlarına orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu girişi engellendi. Ancak dağlık alandaki mahallenin ormana yakın kısmındaki üç ev yangında zarar gördü. Yangın rüzgarın da etkisiyle Beydiğin'den Çardak ve Kızıldağ mahallelerine doğru ilerliyor. Yangın çam ağaçlarıyla kaplı ormanda hızla yayılıyor.

17.52: Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Söndürme çalışmalarına katılan köylülerden birine ait, arkasında su tankı takılı traktör ile greyder de alevlerin arasında kalarak, hurdaya döndü.



