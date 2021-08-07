Orman yangınlarından etkilenen bölgelere dev nakdi yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 24 helikopter, 723 sorti ile 440 saat uçuş yaptı.

Yangın söndürme ve soğutma faaliyetleri kapsamında kullanılan 24 helikopterden 8'i keşif ve gözetleme amacıyla uçuş yaptı, 16'sı yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 bin 581 personel, 1526 minibüs ve otobüs, 10 jandarma itfaiye aracı, 9 jandarma TOMA, 8 su tankeri, 6 UNIMOG, 4 iş makinesi ile yangın bölgelerinde söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriliyor.