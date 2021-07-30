Orman yangınlarının 74 tanesi kontrol altına alındı

Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 2, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

AA