Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklama yaptı.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 57 yangın kontrol altında. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz.

DÜNYANIN EN BAŞARILI TEŞKİLATLARI ARASINDAYIZ

Kanada’da temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar orman yandı. Geçen yıl Türkiye’de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardı, 20 bin hektardı. Rusya’da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika’da California’da devam eden yangınlar var. Avustralya’yı hepimiz hatırlıyoruz, 6 ay yanan yangınlar. Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da orman teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, bu konuda dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız.

‘İMARA AÇILMA’ İDDİALARI

Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla ‘imara açılma’ söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, ‘orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.’ Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim.

YANGINLAR NEDEN ÇIKTI?

Şu an için yangınların sebebi ile ilgili başından beri söylediğim şeyi tekrarlayarak söyleyeceğim. Adli merciler gerekli soruşturmaları yapıyor. Bu konu ile ilgili ciddi bulgulara ulaştığımızda tabi ki gerekli açıklamalar yapılır.

Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız. Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: VATANDAŞLARIMIZA KISMİ ÖDEMELERİ BAŞLATIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ulaştırmak için Vali beyin başkanlığında bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrası atılacak adımlar da önemli. Hangi adımları atacağımız konusunda sahadaki tespitlerimiz devam ediyor. Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaraları saracağız. 3 burada, bir de Muğla’da vatandaşımız vefat etti. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Giden canlar geri gelmez, ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını, zararlarını temin edeceğiz. Bu amaçla da çalışmaları başlattık. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da kısmi ödemeleri başlatıyoruz yarından itibaren. Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız.

Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD’ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı.

‘ÇOK BÜYÜK BİR TRAVMA VAR’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şu bilgileri paylaştı:

Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler. Biz de vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD, Kızılay, Jandarma, tüm kurumlarımızla seferberlik anlayışı ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış, 27 mahalleyi etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı, 15 mahallemiz de kısmi olarak etkilenmiş durumda.

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarlar gerçekleşti. Toplamda 2300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. 252 bina incelendi. Bu binalar inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı, yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız alan tespit ettik.

Konutlarımızın inşasını bir ay içinde gerçekleştireceğiz. Bu süreçte de vatandaşlarımızın barınma ve yeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Taşınma yardımlarını, eşya yardımlarını veriyor olacağız. hızlı bir şekilde inşallah konutların inşasını gerçekleştirmiş olacağız. 2 kamu kurumu etkilendi. Bir camimiz as hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı, OGM'nin bir binası da hasarlı. Öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde sorunlarını çözeceğiz. Mersin'de 3 farklı noktada yangın çıktı, 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı. Marmaris'te bir otelin peyzajında etkilenme var, yapısal hasar yok. Osmaniye'de 4 köyümüzü boşalttık. Kırmacı'da 30 yapı hasarlı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlarla ilgili olarak şöyle konuştu:

Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz.

THK UÇAKLARI

Bakan Pakdemirli gazetecilerden gelen THK uçakları ile ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

Burada devletin tüm kurumları, devletin 4 bakanı burada. Maalesef söyleyecek hiçbir şey bulamayanlar,a caba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz... Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biri. Eksik müdahale yok. Coğrafyaya göre uçak değil helikopterlerin daha faydalı olacağı düşünülmüş, zamanla uçaklar filoya katılmış. THK ile sorunumuz yok, olmaz da. Bu uçak uçabilecek kapasitede değil, uçsa dahi performans verebilecek kapasitede yok. Biz son teknoloji diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 60'lardan kalan uçakları kullanalım deniyor. Orman teşkişlatı istemediği için 2 senedir bunları kullanmıyoruz, 2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı. Biz bir de ihale sistemi ile alım yapıyoruz. Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse kullanırız. Ağacın bedeli yoktur. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de hatalarımız olabilir.

Bugünlerde orman alanlarının kullanımı konusunda tüm güvenlik güçleri alarm halinde. Normalinden çok fazla, geçen sene 8 büyük yangın vardı. Dün biz 8-10 büyük yangını kontrol etmek zorunda kaldık. Düne ve bir kaç güne özel koordinasyon gerektirdi.

MANAVGAT'TAKİ GERGİNLİK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam yaşanan gerginlikle ilgili şunları söyledi:

''Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? Bizim de şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Sadece Manavgat'ta 3-4 yerde birden başladı. Farklı yerlerde aynı anda, aynı bölgede 4-5 ayrı yerde yangın başladı. Çalışmalar sürüyor. Bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Hemen yakınımızda Manavgat'taki mahallemizde arkadaşlarımızın tespitine göre Antalya merkezden gelen 3 kişi, mahallelinin kimlik sormasıyla başlayan tartışmada kundaklama suçlamasıyla gözaltı olayı oldu. Vatandaşlarımız ile polis ve jandarma arasında gerginlik olmuş, uzun sürmüş. Vatandaşlar şüpheli kişilerin bırakılmasını değil kendilerine teslim edilmesini talep etmişler. Ben gittiğimde çok gerginlik vardı. Bize de 'Suçluları mı korumaya geldiniz' diye suçlama yaptılar. Şüpheli kişinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, suçluysa kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Serik'ten gelen vatandaşların, binlerce vatandaşın biriktiğini gördük. Her şüpheden sonra herkes birbirini linç etmeye kalkarsa olmaz. Can ve mal kaybı var, evi, arazisi yandı vatandaşlar biraz gergindi dün akşam.

Ufak tefek itiş kakışlar olmuş tabii. 3 şüpheli emniyet güçlerimiz tarafından gerkeli işlemlerin yapılması için işlem başladı. Büyük bir gerginlikti. Başka yere çekenler olmuş, Yangından dolayı protesto edildi diye. Bize de tepkiler oldu.