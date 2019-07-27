Ormancılar kaplumbağalar için seferber oldu

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Nurdağı İşletme Şefliği ekiplerinin arazöz ve su tankıyla müdahalesi sonucu çok büyümeden söndürüldü.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, yangında yaralanan iki kaplumbağayı kurtarmak için adeta seferber oldu.

Ormanlık alandan alınan kaplumbağalar arazöze getirilerek kabukları yıkandı. Bir süre bekletilen kaplumbağalar daha sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

AA