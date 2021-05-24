Türkiye Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Roza, 2 saatte bulundu

Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Roza, 2 saatte bulundu

Türkiye

Ormanda kaybolan 4 yaşındaki Roza, 2 saatte bulundu

Tunceli'de köydeki evinden çıkıp, gittiği ormanlık alanda kaybolan Roza Bulut jandarma ve AFAD ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu bulundu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam, merkeze bağlı Kocakoç köyünde meydana geldi. Bulut ailesi, çocukları Roza'yı (4), evde bulamayınca çevrede arama yaptı. Evin yakınlarında aranmasına rağmen bulunamayan çocuk için jandarmaya başvuruldu. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, köydeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Roza'ya, 2 saat süren aramaların ardından ormanda ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Roza, ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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