Türkiye Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü!

Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü!

Türkiye

Ormanda üzerine ağaç devrilen Hakan öldü!

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde, ormanda çalışırken devrilen ağacın altında kalan Hakan Süzen (23), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 Kasım 2021, Salı 17:10 Son Güncelleme:
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Olay, Sivriler köyü Kızılağaç mevkisinde meydana geldi. Hakan Süzen, orman alanında çalıştığı sırada üzerine ağaç devrildi. Ağır yaralanan Süzen, Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi sonrası Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Süzen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vahit İŞBAŞARAN/DHA

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