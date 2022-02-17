Türkiye Ormanda vahşet! Engelli kadını öldüren de engelli çıktı

Ormanda vahşet! Engelli kadını öldüren de engelli çıktı

Türkiye

Ormanda vahşet! Engelli kadını öldüren de engelli çıktı

Mersin'de sağır ve dilsiz Edenur Candan 9 Şubat tarihinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde bulundu. Edenur Candan'ın ölümüyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıktı.

17 Şubat 2022, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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Mersin'de 9 Şubat tarihinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan sağır ve dilsiz Edenur Candan isimli kadının, yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÖNCE BOĞDU SONRA...

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, cesedin, Edenur Candan isimli sağır ve dilsiz kadına ait olduğu belirlenirken, kadının, önce boğulduğu ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.



İLK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mezitli ilçesinde ikamet eden genç kadının, öldürülmeden önce evinden ayrılarak yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Araştırmayı derinleştiren JASAT ekipleri, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen M.C.Y.'nin arkadaşı R.A.'yı da gözaltına alırken, cinayetin, kıskançlık nedeniyle işlendiği belirtildi.

Her iki zanlı da işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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