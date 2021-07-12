Ormandaki adamın yaptığını gören kadın her şeyi kaydetti!

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki tarlaların bitişiğindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.









"ABİ ORMAN YANIYOR NİYE YAKTIN?"

Bu arada, cep telefonuyla yangını görüntüleyen bir kadın, ormanın ateşe verildiğini öne sürdü. Görüntülerde, kadının, bölgeden ayrılan bir erkeğe, "Niye yaktın oraları. Abi orman yanıyor, niye yaktın?" diye seslendiği görüldü. Kadının kendisini görüntülediğini fark eden elinde poşet olan kişi, yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Çerkezköy'de ormanlık alana ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin kimliği belirlendi. Kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. Kablo hırsızlığından suç kaydı olduğu belirlenen S.Ç.'nin, yine çaldığı kabloların içindeki bakırları çıkarmak için yaktığı sırada, alevlerin ormanlık alan ve tarlaya sıçradığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma S.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede hayvan otlatan Harun Mardin, "Biz burada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bazı kişiler buraya gelip mangal yapıp tarlalara ve çevreye zarar veriyorlar. Bugün de kendini bilmez bir kişi buraya gelip 1 dönümlük tarlayı yakmış. Yetkililerin önlem almasını bekliyoruz" dedi.

ANTALYA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Kepez ilçesinde Antalya Ticaret Borsası tarafından işletilen Zeytinpark içerisindeki elektrik direğinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan atıl durumdaki eve ve çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.







