Ormanı çöplüğe çevirdiler! Hayvan leşi bile atmışlar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Altunboğa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yaz aylarında piknikçilerin uğrak yeri olan Çınargeçidi Mesire Alanı yakınlarınki ormanlık alanda kim tarafından atıldığı bilinmeyen çöp yığınları ile doldu.

Orman alanının çöplük gibi kullanılmasına tepki gösteren vatandaşlar, alanın temizlenmesi ve yeniden kirletilmesinin önüne geçilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

PİKNİK ALANIYDI, ÇÖP TARLASI OLDU!

Mahalle sakinlerinden İbrahim Kayıran, doğayı kirletenlerin bulunmasını istediklerini belirterek, "Burası bir piknik alanı, 2 kilometrelik bir alan tamamen çöp tarlası olmuş. Yetkililere sesleniyorum, bu doğayı katledenleri bulun. Baraja dökülen derenin hemen yanında bulunan bu çöpler insan ve hayvan sağlığını da olumsuz etkiler.

Su ile atılan çöpler temas ediyor, mikrop saçıyor. İnanın burada çöp niyetine aklınıza ne geliyorsa mevcut. Hatta burada hayvan leşi bile var ve bu su ile temas ediyor. Yetkililerin bir an önce buna önlem alması gerekiyor. Aksi taktirde bunu yapanlar hiç durmadan burayı kirletmeyi sürdürecek" dedi.

İskender ZENGİN/DHA