Türkiye 'Ormanın hayaleti' avlanırken görüntülendi

'Ormanın hayaleti' avlanırken görüntülendi

Türkiye

'Ormanın hayaleti' avlanırken görüntülendi

Tunceli'de zor görüldüğü için 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, bir dağ keçisini avlarken objektife takıldı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 23:13 Son Güncelleme:
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda su içmek için nehir kenarına inen dağ keçisini avladı. 

Bir süre dağ keçisi ile uğraşan vaşak, kara yolundan geçen araçları fark ettikten sonra keçiyi boynundan tuttu ve dağlık alana doğru uzaklaştı. O anlar, objektife takıldı. 

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ (DHA)

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