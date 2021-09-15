'Ormanın hayaleti' avlanırken görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda su içmek için nehir kenarına inen dağ keçisini avladı.

Bir süre dağ keçisi ile uğraşan vaşak, kara yolundan geçen araçları fark ettikten sonra keçiyi boynundan tuttu ve dağlık alana doğru uzaklaştı. O anlar, objektife takıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ (DHA)

İlgili Haberler 'Turuncu' kategorideki ilimizde aşı çağrısı



