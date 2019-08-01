Ormanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde E.D. isimli şahsın ormanlık arazide izinsiz Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alındı.

Bölgede yapılan aramalar sonucunda 4 farklı alanda dikili vaziyette 865 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARABÜK (İHA)