Türkiye Ormanlık alanda kaybolmuşlardı! Saatler sonra sevindiren haber geldi

Ormanlık alanda kaybolmuşlardı! Saatler sonra sevindiren haber geldi

Türkiye

Ormanlık alanda kaybolmuşlardı! Saatler sonra sevindiren haber geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 tatilci Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından 4 saat süren arama sonucu kurtarıldı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 01:53 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile geldiği öğrenilen Fatma Akçelik (31) ile Turgay Gök (34), doğa yürüyüşüne çıktıkları Faralya Mahallesi Kabak Koyu Şelale Mevkii’nde yollarını kaybetti.

Gök'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine JAK ekipleri sevk edildi. Dün saat 22.00 sıralarında bölgeye çıkış yapan ekipler, Şelale mevkii kuzey hattında 4 saat süren arama çalışmaları sonucu tatilcilere ormanlık alanda ulaştı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Fatma Akçelik ile Turgay Gök, kendilerine su ikram eden jandarma personellerine teşekkür etti. 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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