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Ormanlık alanda korkutan görüntü! Kafatası ve çok sayıda kemik...

Mersin'in Çamlıyayla kırsalında, insana ait olduğu öne sürülen 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu.

26 Haziran 2019, Çarşamba 17:22
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Ormanlık alanda korkutan görüntü! Kafatası ve çok sayıda kemik...

Çamlıyayla ilçesine bağlı, Belçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana gezmeye çıkan kişi, yerde 2 kafatası ve çok sayıda kemik gördü. Bu kişinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın bölgede, kafatası ve kemiklerde inceleme yaptı. Ardından, kafatası ve kemikler, detaylı inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. DHA

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