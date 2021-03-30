Türkiye Ormanlık alandaki kafatası ve kemik parçalarını kaçak kazı yapanlar bulmuş

Ormanlık alandaki kafatası ve kemik parçalarını kaçak kazı yapanlar bulmuş

Türkiye

Ormanlık alandaki kafatası ve kemik parçalarını kaçak kazı yapanlar bulmuş

İzmir'de ormanlık bir alanda bir kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçalarının kaçak kazı yapan kişiler tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

30 Mart 2021, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Bornova ilçesi Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce bulunan kafatası ve kemik parçaları ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bir kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemiklerin, Manisa'nın Salihli ilçesinden kaçak kazı yapmak için gelen biri kadın 2 kişi tarafından bulunduğu öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, kimlikleri açıklanmayan ikili, 22 Mart günü, define aramak için ormanlık alana geldi. Kazı yaptıkları alanda kemik parçaları olduğunu gördü. Kazıya devam eden ikili, kafatası ve kaburgaya ait kemikler ile başörtüsü ve kadın iç çamaşırı buldu. Korkuya kapılan 2 kişi, hemen bölgeden ayrıldı. 3 gün sonra geri gelerek, polisi aradı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise, bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Bulunan kafatası ve kemikler ile kıyafetler, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 definecinin ifadesi alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlik çalışması yapmak için tüm kayıp başvuRUlarını incelemeye aldı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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