Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı keşfedildi

Güneş'in 50 bin katı büyüklükteki kara deliğin izinin, 2006'dan bu yana sürüldüğü, gök bilimcileri ilk harekete geçiren şeyin, 3XMM J215022.4−055108 adı verilen güçlü X ışını parlaması olduğu belirtildi.

X ışını parlamasının sadece iki senaryoyla açıklanabileceğini dile getiren çalışma ekibinin lideri Dacheng Lin, bunları Samanyolu Galaksisi dışında bir yıldızı yutan orta kütleli bir kara delik ya da Samanyolu'nda soğuyan bir nötron yıldızı olarak sıraladı.

Bu noktada X ışınının tam yerinin tespiti için devreye giren Hubble Teleskobu, parlamanın, Samanyolu Galaksisi'nde uzak bir noktadan değil farklı bir galaksinin dış kısmında yoğun yıldız kümesinden kaynaklandığına dair güçlü kanıt ortaya koydu.

Galaksilerin dış kısmının, orta büyüklükte kara delikler keşfedilmesi beklenen bölge olduğuna işaret edilirken, Li, Hubble'ın elde ettiği veri doğrultusunda orta büyüklükte bir kara deliğin, ışının "en muhtemel açıklaması" olduğunu söyledi.

Kendisine çok yaklaşan bir yıldızı parçalamasının yol açtığı parlamayı inceleyen gök bilimciler, kara deliğin kütlesinin Güneş'in 50 bin katı olduğunu hesap etti.

Süper kütleli kara deliklerin, galaksilerin merkezinde bulunduğu, yıldızlardan biraz daha büyük kütleye sahip kara deliklerin de büyük bir yıldızın sönmesi sonucu oluştuğu ifade ediliyor.

Orta büyüklükteki kara deliklerin, kara delik gelişiminde uzun süredir aranan "kayıp halka" olduğu belirtiliyor.