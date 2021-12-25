Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğün 23 öğretim elemanı alacağını açıkladı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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