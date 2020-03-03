Orta Doğu Teknik Üniversitesi 25 işçi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü kura ve mülakatla 25 sürekli işçi alıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi farklı binalarda olmak üzere toplamda 15 temizlik görevlisi ve 10 güvenlik görevlisi ilanları için uyulması gereken genel ve özel şartları yayınlandı.

Türkiye İş Kurumu'na müracaat edenler arasından mülakata katılacak adayların belirlenmesi için 18 Mart Çarşamba günü saat 10:00 ila 12:30 arasında kura çekilişi yapılacak.

Kura, Ankara 32. Noteri katılımıyla ODTÜ'nün MM 25 amfisinde yapılacak.

Alım şartları arasında ise 36 yaşından gün almamak, Ankara ya da Mersin'de ikamet etmek ve bazı eğitim şartları bulunuyor.