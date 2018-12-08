Orta seviye Enjoy 9 geliyor





Son dönemde akıllı telefon pazarında elde ettiği payla sıklıkla adından söz ettiren Huawei, birçok fiyat seviyesi için yeni modelleri üzerinde çalışmalara devam ediyor. Son olarak, Huawei Y9 2019 veya Enjoy 9 Plus olarak da bilinen modelin daha ucuz bir versiyonu gün yüzüne çıktı.

Çin’in resmi sertifikasyon kurumu TENAA’in onayından geçen yeni cihaz, hem tasarımı hem de özellikleriyle ortaya çıkmış oldu.

Tasarımsal olarak Enjoy 9, ağabeyine fazlasıyla benziyor. Farklı olarak çerçevenin altında Huawei logosu yer almıyor ve arka kısımda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bunun dışında tüm yerleşimler aynı.

Teknik özelliklerde ise farklar daha fazla. Veritabanına göre cihaz; 6.6 inç HD+ ekran, 1.8 GHz hızında çalışan işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama (3/32 GB versiyonu da olacak), microSD kart girişi, 13+2 MP arka; 8 MP ön kamera, 3900 mAh batarya ve Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak. Yongasetinin Snapdragon 632 olacağı tahmin ediliyor.

Tanıtım tarihi ve fiyatla ilgili şimdiye kadar net bir bilgi yok. Öte yandan Çin pazarı dışında satışın olup olmayacağı da (farklı bir isimle de olsa) net değil.

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