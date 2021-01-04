Türkiye Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Türkiye

Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 18:39 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün (5 Ocak Salı) gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde hamleli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, gaz zehirlenmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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AA

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