Meteoroloji Müdürlüğünce uyarısı yapılan şiddetli yağış Ortaca’da etkisini gösterdi. Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesinde bazı evleri, Yerbelen Mahallesindeki ise iş yerlerini su bastı. aşırı yağışlardan dolayı tarım arazileri ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Karaburun Mahallesinde iş makinaları ile çalışma yapıldı. MUSKİ ekipleri arıkları açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesince yapılan Atatürk Caddesi, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yine su altında kaldı.

'EVİMİZ SULAR ALTINDA KALIYOR'

Akasyalar Caddesinde evini su basan bir vatandaş; “Belediyenin yanlış kot uygulamasından dolayı yol evimizden yüksekte kaldı. Yağmurlu havalarda devamlı aynı sorunu yaşıyoruz. Evimiz sular altında kalıyor.” tepki gösterdi.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, gazetemize yaptığı açıklamada, akşam başlayan yağışların bahçeleri sular altında bıraktığını söyledi. Çöllü, şu ana kadar kendilerine bildirilen önemli bir zarar olmadığını kaydetti.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışların etkisini arttırarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.