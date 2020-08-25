Ortak devriye sırasında patlama! Bakanlık'tan açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.
25 Ağustos 2020, Salı 13:03 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'de gerçekleştirilen Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucunda 1 aracın hafif hasar gördüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlibdeki M4 karayolunda icra edilen 26ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1298194572007428097?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1298194572007428097%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fvideo%2Fturkiye%2Fson-dakika-ortak-devriye-sirasinda-patlama-bolge-ates-altina-alindi
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