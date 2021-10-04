Türkiye Ortaköy Viyadüğü'nden parçalar kopmuştu! Fileli önlem...

Ortaköy Viyadüğü'nden parçalar kopmuştu! Fileli önlem...

Türkiye

Ortaköy Viyadüğü'nden parçalar kopmuştu! Fileli önlem...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden kopan parçalar yetkilileri harekete geçirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, viyadüğün altına file çekerek geçici önlem aldı.

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Viyadük altına file germe çalışmaları havadan da görüntülendi. Ortaköylülerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü'nden parça kopması ve araçlara zarar vermesi şikayeti üzerine yetkililer harekete geçti. Karayolları Gene Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Viyadüğü altına file germe çalışması başlattı. Filelerle kopan parçaların yere düşmesi engellenirken, viyadükte tadilat çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

"TAMİR EDİLMESİ GEREKİR"

Mahalle sakini Ahmet Yılmaz "Yapılmasında fayda var. Biraz insanları engelliyor ama bunun yapılması önemli. Yukarıdan taş da düşüyor. Ama önemli olan viyadükten gelen sular. Aralardan akan sular panelleri aştı. O taşlar da yerinden oynadığı için düşüyordu. Tabi elli senelik köprü. Ömrü doldu. Tamir edilmesi gerekir. Yapıyorlar güzel bir şey" dedi.

FİLE ÇEKİLDİ

Harun Atay "Buradan insanlar da gelip geçiyor. Yapılması iyi oluyor. Allah korusun bir insanın başına gelse ona zarar verebilir. Şuan file çekiliyor. Daha önce aracın üzerine taş düşmüştü. Yapılmasından memnunuz" diye konuştu.

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)

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