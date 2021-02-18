Ortalama yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle 1 yıl kısaldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri, Kovid-19 salgını kaynaklı ölüm dalgasının, ABD vatandaşlarının ortalama yaşam süresini 2020’nin ilk yarısında "şaşırtıcı bir şekilde" düşürdüğünü ifade etti. Yetkililer, bu kapsamda 2020’nin ilk yarısında ortalama yaşam süresinin 1 yıl azalarak 77,8 olarak belirlendiğini aktardı. Kurum yetkilileri, doğrudan salgın kaynaklı ölümlerin yanında Kovid-19’un kalp hastalığı, kanser ve diğer koşullardan kaynaklanan ölümler üzerindeki derin etkisinin de sonuçlara yansıdığı bilgisini paylaştı. CDC Ölüm İstatistikleri Şefi Robert Anderson, "Bu büyük bir düşüş. Böyle bir düşüşü görmek için 2. Dünya Savaşı’na 1940’lara geri dönmelisiniz." ifadesini kullandı.

"Siyahi ve Hispanikler salgının yükünü çekti"

CDC’nin açıkladığı istatistiklere göre, siyahi ve Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresindeki kaybın daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ülkede salgından en çok etkilenen siyahilerin ortalama yaşam süresi yaklaşık 3 yıl, Latinlerde ise yaklaşık 2 yıl kısaldı.

CDC yetkilisi Prof. Bibbins-Domingo, "ABD’deki siyahi ve Hispanik topluluklar, bu salgının yükünü çekmiş durumda." dedi. Salgında ön saflarda çalışanların çoğunluğunun siyahi ve Latin Amerikalılardan oluştuğunu vurgulayan Domingo, sağlıklı yaşam fırsatı konusunda ülkedeki eşitsizliklere işaret etti. Domingo, mevcut koşulları iyileştirmek için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

AA