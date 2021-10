Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının azalması ile birlikte bir süredir sessiz geçen silahlanma yarışında yine vites yükseltildi.

BIDEN'IN AÇIKLAMASINA MİSİLLEME OLABİLİR

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'in olası bir müdahalesinde Tayvan'ı savunacaklarını söylemesinin ardından Çin, 'gizemli silah' olarak bilinen Shijian 21 isimli uydusunu uzaya fırlattı.

Çin'in bu hareketi Biden'ın açıklamalarına misilleme olarak yapmış olabileceği iddia ediliyor.

İlginç ve korkutucu bir lakabı olan uyduya hakkında çok az şey bilindiği için bu isim verilmiş.

Çin, fırlattığı bu uydu ile uzayda oluşan enkazları temizlemeyi amaçladığını duyururken diğer ülkeler ise Çin'in Shijian 21'i bir silah olarak kullanabileceğine ve büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.