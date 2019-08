Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti arasında sular durulmuyor. Bebek bekleyen Seren Serengil, evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü, hatta karnına tekme atıldığı iddiasında bulundu.

"SEREN BENİ KANDIRDI"

Yaşar İpek, Seren Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu söyledi.“ Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik” diyen Yaşar İpek, Seren Serengil’in “Mitokondri nakli” yaptırdığını öğrendiğini ve bunu kabul etmediğini anlattı.

"KOBAY MIYIM BEN?"

Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, “O lafı duyunca buz kesildim. Benim soyuma başka bir soy karışacak. Sen benimle çocuk için mi evlisin? Kobay mıyım ben? Bana 'Çocuğum olmazsa seninle evliğin bir anlamı yok' dedi” ifadelerini kullandı.

SEREN SERENGİL: ÇOCUĞUM İÇİN YAPTIM!

Mayıs 2018’de Yaşar İpek’le dünya evine giren ve eşine karşı aldırdığı uzaklaştırma kararıyla gündem olan Seren Serengil kararın sebebini Milliyet.com.tr’ye anlattı.

Eşinin kendisine her zaman şefkatle davrandığını belirten Seren Serengil, Yaşar İpek için koruma kararı aldırmasının nedeninin karnındaki bebek olduğunu söyledi: O bana zarar verecek biri değil ama fevri hareketleri var, çabuk sinirleniyor, ailesinin dolduruşuna geliyor ve hırsını benden çıkarıyor. Evi de kırıp döktü, kendi gibi değil. Normalde olsa böyle hareket etmem, şu an hassas bir dönemdeyim ve bağırsa dahi tansiyonum çıkıyor. Çocuğumu kazasız belasız dünyaya getirmek istiyorum o yüzden böyle bir yola başvurdum” dedi.

SEREN SERENGİL: AİLESİYLE BARIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Yaşar İpek’in hamilelikten sonra ailesiyle barışma şartı koyması nedeniyle bu noktaya gelindiğini belirten Serengil, Yaşar İpek’in ailesiyle olan çekişmesinin ‘istenmeyen gelin’ iddialarının aksine İpek’in ailesinin Gülben Ergen’le olan yakınlığından kaynaklandığını söyledi. Sanatçı, “Yaşar’a sen görüşebilirsin ama benim evime, bulunduğum ortama getirme dedim, kızlar kavga edince annesinin evine gider genelde benim eşim gidiyor. Yaşar şu an annesinin evinde kalıyor” dedi. Seren Serengil’le Gülben Ergen’in uzun süredir kavgalı oldukları biliniyor.

DOĞUM NİSAN AYINDA MİAMİ’DE

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Seren Serengil, bebeğin kesesinin oluştuğunu, 3 Eylül’de de kalp atışını duymayı umduklarını söyledi. Sanatçı, doğumun nisanda, ABD- Miami’de gerçekleşeceğini söyledi.

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e: Çıplak videolarım da mı çıkacak?

SEREN'DEN YAŞAR İPEK'E GÖNDERME

Instagram hesabının hikaye bölümünden Sigmund Freud'un bir sözünü paylaşan Serengil, "Bir erkeğin erkekliği, annesinin anneliğine bağlıdır. Erkek eğer asil bir kadın tarafından büyütülmüşse, her kadına asil davranır" ifadelerini kullandı.

YAŞAR İPEK ÇILDIRDI!

Yaşar İpek, Seren Serengil'in açıklamaları sonrası adeta çılgına döndü. İpek'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Madem bu kadar iğrenç, anlattığına göre her gün sana şiddet uygulayan şizofren bir insandım ben! Sormazlar mı 'be kızım her yarım saatte bir nasıl fotoğraflar koydun 'kocam', 'aşk', 'sevgi' diye her anımızı her saniyemizi paylaştın? Benden dayak yiyerek, küfür yiyerek mi yaptın bunları diye sormazlar mı? Ne istedin duygularımdan, senden başka ne vardı hayatımda?

"YARIN ÇIPLAK VİDEOLARIM DA MI ÇIKACAK?

Benden önce 20'li yaşlarından beri defalarca yapmaya çalışıp Allah'ın nasip etmediği çocuğu şimdi ilk kez benimle yapıyormuş gibi beni linç ettirmeye hiç utanmıyor musun Seren? Daha 30 günlük sebinin yaygarasına girdin, bütün Türkiye'ye duygu sömürüsü yapmaya devam ediyorsun. Sen bu kadar mı kötüsün? Vicdanın kalbin öyle olmadığını bildiği halde!

"HER ŞEYİ GERÇEK SANDIM"

Ben seni bir kadınla mı aldattım? Ben seni evde bırakıp sokaklarda mı dolaştım? Herkesle her anımızı paylaştın ne zaman yanında olmadım? Her şeyi gerçek sandım aşkına inandım. Ailemi, dostlarımı terk ettim yanında kalmadım mı Seren! Bütün bunları seni döverek mi, sana şiddet uygulayarak mı yaptım Seren? Sen yeri geldi evimizde en özelimiz yatağımızda çıplak yattım yatakta, sen onuda mı çektin? Yarın çıplak videolarım da mı çıkacak Seren?

"BUNLARIN HEPSİ SENİN NEFRET İSİMLİ KİTABINDA!"

Peki senin benim ve sadece Allah'ın bildikleri ne olacak Seren? İki yıldır 'Kardeşin anneme, babama iftira attı' diyorsun. Senin kendi 'Nefret' kitabında yazdığın, kendi annene kendi babana söylediklerini, kendin yazmışsın annenle İspanya'da başınıza geleni uyuşturucu baronuyla! Bunların hepsi senin 'nefret' isimli kitabında! Ya 1,5 senedir aileme yaptığın, anneme bacıma yazdıkların, söylediğin laflar kadına şiddet değil midir? Bir anneye evladıyla şiddet yapıyorsun ama mağdur sensin değil mi Seren? Bana kimse sormaz mı 'Sen anneni, kardeşlerini, akrabalarını, eşini dostunu, işini gücünü Seren'e dayak atmak için mi terk ettin?' Yoksa kalbinin ateşi miydi?

"BENİ ÇOK BÜYÜK KANDIRDIN"

Şu anda karnında çocuğumuzu taşırken kağıt üzerinde de olsa nikahımdayken televizyonda bugün eski sevgilinin adını verecek ondan özür dileyecek kadar mıydı 'Canım kocan' Seren? Beni çok büyük kandırdın! Ben yine kazanacağım terk ettiklerimi kalplerinden atamazlar! Ve sana yalvarıyorum elini vicdanına koy ve dur. Kalbimle oynadın, duygumla oynadın!! Allah her şeye şahit ve hani can taşıyorsun ya canın sağ olsun Seren!"

SERENGİL HASTANEYE KALDIRILDI

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen karşılıklı açıklamalar sonrası tansiyonunun yükseldiğini ve kanaması olduğu öğrenilen Seren Serengil, yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, hastanedeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

SEREN SERENGİL: BUNLARI YAZARAK HALA BENİM TANSİYONUMU ÇIKARIYORSUN

Riskli bir hamilelik geçiren Serengil hastane odasından şu açıklamada bulundu:"Her gün bir paylaşım yapıyorsun, canlı yayınlara çıkıyorsun. 'Sahte evrak düzenleyerek beni kandırdı' diyorsun. Çocuğumuza başkasının olduğunu söyleyerek beni hastane köşelerinde süründürüyorsun. Bebeğimizi kaybediyorduk, ben tabi ki seni çok sevdim, o yüzden de hep affettim ama hamilelik süresince hep devam ettin, bunları da yazarak hala benim tansiyonumu çıkartmaya devam ediyorsun, esas sen dur ve bizi rahat bırak artık."

HASTANEDEN DARP RAPORUNU PAYLAŞTI

Seren Serengil, Instagram hikayesinde darp raporunu paylaşarak şu notu paylaştı: Her gün bir paylaşım yapıyorsun, canlı yayınlara çıkıyorsun, beraber sahte evrak düzenleyerek beni kandırdı diyorsun, çocuğumuza başkasının olduğunu söyleyerek beni hastane köşelerinde süründürtüyorsun, bebeğimizi kaybediyorduk. Ben tabi ki seni çok sevdim. O yüzden de hep affettim; ama hamilelik süresince hep devam ettin. Bunları da yazarak hala tansiyonumu çıkartmaya devam ediyorsun. Esas sen dur ve bizi rahat bırak artık...

SEREN SERENGİL'İN SON DURUMU

Seren Serengil, İnstagram'dan yaptığı açıklamayla hayranlarına son durumu hakkında bilgi paylaştı. Serengil, ''Sizi çok seviyorum ve çok özledim; ama bırakmıyorlar beni. Daha eve dönemeyeceğim:( Canımın içleri, hayatımın anlamları, hepsi geçecek. Eski günlerdeki gibi mutlu olacağız yine. Aklım sizde' açıklamasında bulundu.

YAŞAR İPEK: GİZLİ KAYITLAR YAPMIŞ!

Yaşar pek, Seren Serengil'in kendisini gizlice görüntülediğini iddia ederek, "İşte tüm Türkiye görsün! "Aşığım seviyorum çok mutluyuz kocamla" dediği anlarda bile kayıtlar yapmış! Sağlıklı bir insan kocasını durduk yere gizli çekim yapar mı? Ama herkesle sonu belli. Kendi bunu çok iyi biliyor. Daha önceki ayrıldığı tüm birlikteliklerinde yaptığı ne varsa devam, tebrikler." dedi.