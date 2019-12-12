Demet Akalın’ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak aldığı saati değiştirmek istemesi tarafları birbirine düşürmüş, günlerce gündemden düşmemişti. Kavga sosyal medyada da geçmiş, Özlem Ada Şahin ve Demet Akalın sosyal medyada böyle birbirine girmişti:

Demet Akalın: Özlem seninle hiç konuşmadık ki, kapat gitsin.

Özlem Ada Şahin: Berkay ile telefonda konuştunuz. Ben de yanındaydım. Sana ‘Değiştirebilir miyiz?’ diye sorduk. Sen de ‘Tabii ki’ deyip izin verdin.

Demet Akalın: Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun. Ama eşeklik bende! Senin için gülümseme ikonuyla geçilecek konu. Bende değil. Hem saat alıp, hem yalancı olduk. Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam.

Özlem Ada Şahin: Hediye alınan bir şeyi değiştirmek istemek suç olmasa gerek. Üstelik sana sorduk. Abla diyorum, saygımda kusur etmiyorum. Uzatmayalım. Saati 3 ay önce saatçide bıraktık. Almadık bile! Kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok.

Yeni bir polemik başlayacak gibi!

Yılbaşı gecesi Adana’da sahne alacak olan Berkay sözleşme imzaladı. Daha sonra kararını değiştirerek yeni yıla ailesiyle girmek istedi ve sözleşmeyi iptal etti. Yılbaşı gecesi 400 bin TL ücret isteyen Demet Akalın iddiaya göre bu parayı mekanlara kabul ettiremedi. Berkay’ın iptal ettiği mekanla görüşerek 85 bin TL’ye konser vermeyi kabul etti.



