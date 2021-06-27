Ortanca çiçeği anlamı ve hikayesi: Ortanca çiçeği nasıl bakılır?

Ortanca çiçeği anlamı şu şekilde: Anavatanı Japonya olan ortanca çiçeği; yapraklarını kış aylarında döken ve çalı biçiminde olmasıyla bilinir. Yunanca adı; Hydrangea biçimindedir. Ortanca çiçeğinin anlamı ise; Yunanca dilinde kap ve su manalarına gelen sözcüklerden oluşmaktadır.

ORTANCA ÇİÇEĞİNE NASIL BAKILIR?

Ortanca çiçekleri; sıcak yaz mevsiminde direkt güneş ışığı almaktan hoşlanmayan bir çiçek türüdür. Fakat gün ışığını seven bir çiçektir. Kış mevsimine gelindiği zaman aşırı soğuk hava koşullarında kalmamasına dikkat etmek önemlidir. Ortanca çiçeğinin yetiştirilmesi gereken toprak çeşidi; killi, geçirgen, asitli, kuvvetli içeriğe sahip, humuslu topraklarda yetiştirilmesi önemlidir. Ortanca çiçeği, saksı içerisinde bakılıyorsa; saksı ve toprak değişimi adına nisan ayı oldukça uygun bir zaman dilimidir.

Ortancaların hangi renge sahip olacakları, toprak içerisinde bulunan bileşenlere göre şekillenmektedir. Ortancaların sağlıklı bir biçimde büyümeleri adına delikli ve büyük ölçülü saksılar tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra kısa zamanda saksı değiştirilmesi, bitkinin büyümesine olumsuz etki eder. Ortanca çiçekleri için gübre kullanımı ilkbahar mevsimi ve yaz ortası olmak üzere iki defa yapılması, çiçeğin sağlık bir biçimde gelişmesine yardımcı olacaktır.

Ortanca çiçeği; suyu çok seven bir çiçek türüdür. Sulanmayı seven bu çiçek türünün sulama düzeni, hafta içerisinde en az iki gün olmalıdır. Soğuk ve kış aylarında ise hafta içerisinde bir defa sulamak yeterli olacaktır. Suyun bol kullanılması, ortanca çiçeğinin köklerinde hastalığın oluşmasına sebep olabilir. Bundan ötürü çiçeğin toprağını devamlı bir şekilde kontrol etmek gerekir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer durum; sulama işleminin sabah vakitlerinde ve oda sıcaklığındaki suyla beraber yapılmasıdır. Ortanca çiçekleri, suyu çok sevse de sulama oranı her gün aynı saatte ve aynı ölçüde olmalıdır. Aksi halde ortanca çiçeklerinin köklerinin hastalanması ve çiçeğin ölmesi olasıdır. Bu duruma dikkat edilmesi, ortanca çiçeğinin sağlığı açısından önemlidir.

ORTANCA ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ

18. yüzyılda İngilizler, 19. yüzyılda Fransızların gözdesi haline gelen ortanca çiçeği aynı şekilde kesme çiçek şeklinde de tercih edilmektedir. Hatta bu çiçeğin, çiçek kısmı kolay bir şekilde kurutulup kuru çiçek şeklinde de kullanılabilir. Ortanca çiçeklerinin birbirini pekiştirdiği birçok anlam bulunur. Bunlar; samimiyet, dostluk, anlayış gibi olup mavi ortanca çiçekleri huzur ve barış anlamını taşır.

Ortanca çiçeğinin bir başka anlamı ise eski Japon söylencesinden günümüze dek gelmiştir. Ortanca çiçeğinin hikayesi şeklinde de bilinen bu durum oldukça farklıdır. Hiç kimseden özür dilemeye, kimsenin gönlünü almayan ve son derece gururlu Japon İmparatoru, sevdiği kızı onu bir daha hiç göremeyecek ailesinden mahrum bıraktığından ötürü, ona bir demet ortanca çiçeği gönderip özür dilemiştir. Bu yüzden de ortanca çiçekleri içten bir biçimde özür dilemeyi simgeleyen bir çiçektir. Bir başka hikayeye göre ortanca çiçekleri; eski bir inanışa göre cadının lanetlediği kişilerin üstündeki laneti kaldırmak adına kullanılan bir çiçek türüymüş.