İster bahçede isterseniz de saksıda yetiştirebileceğiniz ortanca çiçeği, birden fazla rengiyle bulunduğu ortama renk katıyor. Peki, ortanca çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ortanca çiçeği hikayesi nedir? Ortanca çiçeği bakımı ve sulaması hakkında bilinenler...

ORTANCA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Ortanca çiçeğinin sağlıklı olması için gün ışığından beslenmesi gerekir. Eğer karanlık ortamda kalırsa yapraklarını döker ve çiçek açmaz. Bulunduğunuz ortamda gün ışı yok ise bitkinin gün ışından faydalanmasını aydınlatıcılarla destekleyebilirsiniz.

Ortanca çiçeğinin sulaması oldukça kolaydır. Yazın haftada iki kere kışın ise haftada bir kere sulanmalıdır. Bitkiyi her hafta aynı günlerde sulayın. Eğer suladığınızda saksıda fazla su varsa fazlalık suyu dökmeniz önemlidir. Eğer fazla gelen su dökülmezse toprakta haşereler çıkabilir. Eğer bitkinin toprağı kuru değilse sulamayı bir ertesi gün yapabilirsiniz.



