Ortaöğretim çalıştayı yapılacak

Bu çalışmalarda Milli Eğitim Sistemi içerisinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunlar görüşülerek çözüm önerileri ele alınıyor. Bu kapsamda 14 Aralık’ta MEF Okulları’nın ev sahipliğinde 8. Ortaöğretim Çalıştayı gerçekleştirilecek. ‘Yeni Ortaöğretim Tasarımı’nın ele alınacağı çalıştayda, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, akademisyenler ve eğitim yöneticileri konuşma yapacak.