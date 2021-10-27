Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

Bilfen İzmir Ortaokulu 8’inci sınıf öğrenci Alp Özpamir, ‘NİTAMS-Akıllı Musluk’ projesiyle tasarım alanında Türkiye birincisi oldu. Bilfen İzmir Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Damla Pelit ise ‘Doğal Korunma’ projesiyle biyoloji alanında Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldılar.