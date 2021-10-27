Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı
TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nın kazananları, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapılan törende ödüllerini aldı.
27 Ekim 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bilfen İzmir Ortaokulu 8’inci sınıf öğrenci Alp Özpamir, ‘NİTAMS-Akıllı Musluk’ projesiyle tasarım alanında Türkiye birincisi oldu. Bilfen İzmir Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Damla Pelit ise ‘Doğal Korunma’ projesiyle biyoloji alanında Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldılar.
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