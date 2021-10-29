“İlizarov eksternal fiksatörü adı verilen aletle, uygulanan tamire yardımcı dokuyu gererek yeni kemik oluşturma uygulamaları ile birlikte yapılan kaynamama sahasından akut kısaltma ve aynı kemikteki diğer bölgeden uzatma yapılmaktadır” diyen Opr. Dr. Cüneyt Kavak, “İlizarov yöntemi ile genellikle hastanın günlük aktiviteleri kısıtlanmadan, eklem fonksiyonları korunarak kaynama gerçekleştirilmekte ve eğrilik düzeltilerek uzunluk yeniden sağlanmaktadır.” sözlerini kullandı.

“GÜNÜMÜZDE KAYNAMA TEDAVİSİNDE HASTA KONFORU ÖNE ÇIKIYOR”

Tedavi süresinin kısa olmasınnı hasta konforu açısından çok önemli olduğunu belirten Opr. Dr. Kavak, “Kaynaması güç kemiklerin tedavisinde tedavi süresinin kısa olması hasta konforu açısından çok önemlidir. Kalça ve kaval kemikleri ile bağlantılı olan kemiklerin uzatmalarında kombine metotlar günümüzde ortopedik cerrahide kullanılmaktadır. Travma sonrası oluşan kısalıklarda intramedüller çivi üzerinden uzatma yapılabilmektedir.” şeklinde konuştu.

“İLİZAROV METODU BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR”

İlizarov Metodu hangi hastalıklarda uygulanmaktadır? sorusunu yanıtlayan Kavak, tedavinin, kapalı ve açık kırıklarda, kaynamayan kırıklarda, kemik uzatma tedavisinde (boy uzatma, çocuk felci sekeli, travma sonrası, enfeksiyon sonrası, büyüme kıkırdağının erken kapanmasına bağlı kısalıklar ve bacak boyu eşitsizliklerinde), kol ve bacak eğriliklerinin düzeltilmesinde, kemik kayıplarında (genellikle tümör, travma ya da enfeksiyon sonrası oluşur), tedavi görmemiş gelişimsel kalça çıkığının tedavisinde, ayak hastalıklarında, kemik enfeksiyonlarında, eklem hareket kısıtlılıklarında, metabolik hastalıklarda, kemik yapısal bozukluklarında kullanıldığını söyledi.

Diz eklemi vücuttaki en büyük ve karmaşık eklemlerden biridir. Diz, uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında olan menteşe tarzı bir eklemdir. Uyluk ve kaval kemiğine bağlı geniş bağlar dengeyi sağlar. Uzun uyluk kasları dize kuvvet verir. Günümüzde en çok yaşanan rahatsızlıklardan biri olan diz ağrılarının çözümü olan diz protezi ameliyatı ile ilgili de bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Cüneyt Kavak, diz protezi ameliyatının aşınmış ve bu nedenle ağrıya neden olan diz ekleminin değiştirilmesi olduğunu açıkladı. Kavak, “Uyluk kemiğinin en altı ve kaval kemiğinin üstü çıkarılarak metal bileşenler ile yeni bir diz eklemi yapılır. Yani aşınmış olan eklem çürük bir dişteki kaplama gibi değiştirilir.” dedi.

“BİR ÇOK UYGULAMA VAR”

Kavak, “Kısmi diz eklemi ameliyatı dizin aşınmış ve yıpranmış bölgelerini kaplamayı içerir. Bu ameliyat genellikle dizin yalnızca bir bölümü aşınmışsa yapılır. Tam diz protezi dizin sakatlanan ya da hasar gören parçalarını yapay parçalarla değiştirmeyi içerir. Yeni diziniz, uyluk kemiğinizin sonundaki bir metal parçadan, kaval kemiğinin üst bitiminde bir metal ve plastik ara parçasından ve eğer gerekliyse diz kapağında bir plastik butondan oluşacaktır” diye konuştu.

“GENELLİKLE HASTA 3 HAFTADA TOPARLAR”

Ameliyat ve iyileşme dönemine de değinen Kavak, “Ameliyat genellikle 1-2 saat arasında sürer ve hasta genellikle 3-10 gün arası hastanede kalır. Ameliyat dizin ön tarafında 10-12 cm uzunluğunda bir kesik yoluyla gerçekleştirilir. Dikişler kendiliğinden düşebilir ya da emilmeyen tipte dikişler ise 2-3 hafta arasında alınır. Hastalar ameliyattan hemen sonra oturabilirler. Ameliyatın hemen ertesi günü ayağa kalkabilirler. İkinci gün koltuk değnekleri ile yürür merdiven inip çıkarlar. Ortalama 1 haftada tek koltuk değneği ile yürüyebilir hale gelir ve ikinci hafta sonunda desteksiz sorunsuz ağrısız bir şekilde yürürler. Sadece aşırı zorlama gerektiren aktivitelerden uzak durmalıdırlar” dedi.

İlandır

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.