Ekonomi Örtü altı eriklerin hasadı başladı, fiyatı dudak uçuklatıyor

Örtü altı eriklerin hasadı başladı, fiyatı dudak uçuklatıyor

Ekonomi

Örtü altı eriklerin hasadı başladı, fiyatı dudak uçuklatıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altı erikler çıktı. Hasadına başlanan eriğin kilogramı 500 liradan satılıyor.

07 Mart 2021, Pazar 12:31 Son Güncelleme:
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 Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Göksu Mahallesi'ndeki erik bahçesinde hasada katıldı.

Üreticilerle sohbet eden Erdoğan, erkenci erik hasadının çiftçiler için bereketli olmasını diledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da ilçe genelinde 14 bin dekar açık alanda erik üretimi yapıldığını ve bu yıl 21 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Üretici Uzay Gezer ise erik hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek verimden memnun olduklarını aktardı. Gezer, kilogramını 500 liradan sattıkları eriği başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderdiklerini ifade etti.

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